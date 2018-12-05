أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استعداد أجهزة الأحياء بالتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للتعامل مع الأمطار بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

وأشار المحافظ خلال جولة مسائية، إلى أنه تأكد من توزيع الشفاطات والنافوري وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها.

وأكد عادل زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن هيئة الطرق والكباري دفعت بـ 6 شفاطات بالقرب من مناطق التجمعات بطريق الدائري بجانب شفاطات الهيئة، ونشر 75 شفاطًا ونافوري على أحياء القاهرة بجانب الشفاطات الخاصة بالأحياء.