قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن هناك عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها إذا حُذفت أسماء من على بطاقاتهم التموينية ومن حقهم استعادتها.

وأوضح أن الخطوات هي شراء استمارة ثمنها جنيه، يضع فيها الأسماء الموجودة على البطاقة ومدون بها الاسم رباعي والرقم القومي طبقا لشهادة الميلاد، ومدون عليها رقم البطاقة التموينية ورقم تليفون شخص من المدرجين على البطاقة، ويتقدم بها لأي مكتب تموين على مستوى المحافظة التابع لها.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم أن وزير التموين ألزم كل مكاتب التموين بالعمل على تلك الاستمارات، وفحص الاستمارات، والتي يتم التأكد من سلامتها ويثبت أحقيته يعود مرة أخرى اسمه على البطاقة التموينية بعد المرور بتلك المراحل.

وتابع أن هذا النظام موجود حتى نهاية الشهر، ومن الممكن مده فترة التظلمات لشهور أخرى حتى يتم تسجيل كل من لهم أحقية على بطاقات التموين، مؤكدا أن الوزارة مع المواطن وليست ضده.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تنقية قواعد البيانات بشكل كامل من الوهميين، والمرحلة المقبلة هي التصفية أو الاستبعاد، وبمجرد الانتهاء من فحص التظلمات تبدأ مرحلة الاستبعاد.

وأكد أن هدف الوزارة هو وصول الدعم لمستحقيه ومستحقي الدعم هم الأسرة الفقيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن معايير الأسر المستحقة للدعم خلال الفترة المقبلة.