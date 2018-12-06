أعلن الدكتور أسامة منصور نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، عن قرب افتتاح وحدتي الكلى الصناعي بمستشفى الباطنة، والتعقيم المركزي بمستشفى الجراحة، وأقسام الجراحة العامة الداخلية، ومعامل الكمبيوتر بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، وذلك يوم الخميس الموافق 13 من ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور حسين السيد نائب مدير مستشفى الباطنة، أن وحدة الكلى الجديدة أنشئت وفقاً لمعايير الجودة المصرية والعالمية لضمان تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، بالإضافة إلى خدمة عدد أكبر من المرضى.

وأوضحت الدكتورة هويدا الشناوي مدير وحدة الكلى الصناعي، أن الوحدة الجديدة تقع بالدور الخامس بمستشفى الباطنة وتتبع نظاماً عالمياً في مكافحة العدوى، وتنقية المياة بنظام CDS أو نظام التوصيل المباشر للمياه بعد المعالجة.

وأضافت أن وحدة الكلى الجديدة تضم 4 قاعات، الأولى خاصة بالطوارئ وتعمل على مدار 24 ساعة، أما القاعات الثانية والثالثة فتضم كل منهما 13 ماكينة غسيل كلوي تعمل بنظام الشيفتات كل شفت 4 ساعات وينتهي عملها في الساعة الثامنة مساء، والقاعة الرابعة تضم 12 ماكينة غسيل كلوي، كما توجد باللوحة غرفتان للعزل تحتوي كل منها على ماكينة غسيل كلوي، وغرفة للغسيل البريتوني وتعد الوحدة هي الوحيدة من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة الغسيل البريتوني، وجلسات فصل البلازما.