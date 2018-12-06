تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لناظر قطار محطة سمالوط، يظهر بها في المستشفى، وتوجد به عدة إصابات نتيجة حروق، بعد محاولة إنقاذ قطار من حريق كاد يتسبب في وفاة عدد من المواطنين.

وانتشرت الصورة على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أنها وقعت منذ أيام، وأنه تم تجاهل دوره البطولي من قبل المسؤولين.

وتعود أحداث الصورة المنتشرة إلى مايو 2016، وذلك بعد ما قدم أحمد فضل مرعي ناظر محطة القطارات بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، دورا بطوليا حيث فصل 22 عربة قطار بضائع محمَّل بالوقود، شب به حريق هائل، وكانت النتيجة إصابته بحروق بأنحاء متفرقة من جسده تم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي.

وبهذا الوقف البطولي منع ناظر المحطة امتداد الحريق إلى باقي العربات وبالتالي عدم حدوث كارثة، وهي التفاصيل التي رواها ناظر المحطة في حديث سابق له.

واستمرت رحلة علاج ناظر محطة سمالوط مدة عام ونصف، كانت بأكملها على نفقة الدولة، وطوال هذه المدة كان يتقاضى راتبه ومستحقاته الوظيفية كاملة، وعاد إلى عمله مرة أخرى في أغسطس 2017، وذلك بعدما وقَّعت عليه لجنة طبية تابعة للتأمين الصحي في السكة الحديد، وأقرت في تقريريها أنه لديه المقدرة للعودة للعمل.

وتلقى أحمد مرعي، ناظر محطة سمالوط، مكالمة هاتفية من وزير النقل في تلك الفترة، كما تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطمئنان على صحته، كما أمر السيسي بعلاجه على نفقته الخاصة.

كما كلف الرئيس السيسي بتخصيص شقة تمليك لناظر محطة سمالوط نظراً لدوره البطولي فى إنقاذ حياة المواطنين، والتي استلمها في نوفمبر 2016.