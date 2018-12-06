بعد توفير السيسي دراجة بخارية مجهزة له.. والد محمد: "ربنا يجازيه خير"

قال عبد النبي معوض والد الطالب محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر لـ"محمد" دراجة بخارية مجهزة لتسهيل انتقاله من المنزل إلى المدرسة، بعد مناشدات الطالب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح "معوض" أن نجله كان يذهب إلى المدرسة بالكرسي أو العجلة المتحركة في المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وأضاف "معوض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، أنه لبعد المسافة في المرحلة الثانوية قام ابنه بعمل استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئاسة استجابت لهم بطريقة سريعة بدون أي وسائط أو أي شيء.

وتابع: "ربنا يجازيهم خير غيروا حياتنا، وأدخلوا السرور على أسرة كاملة، ربنا يجازي الرئيس خير"، موضحًا أن نجله رسم صورتين للرئيس السيسي بسبب حالته النفسية التي ارتفعت.