تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
فن وثقافة
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
محمد دحلان: قطر تدفع رواتب لـ"حماس" عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية
"مفقود بـ13 صيادا".. القصة الكاملة لاختفاء مركب "الزهيري"
البابا تواضروس: أتمنى إقامة كنيسة بالسعودية.. وولي العهد صاحب رؤية
عاجل| انهيار عقار وسط الإسكندرية
«الوطن» تنعى وفاة الزميل حازم دياب
بعد توفير السيسي دراجة بخارية مجهزة له.. والد محمد: "ربنا يجازيه خير"
اختيارات الوطن
أسعار أرخص 8 سيارات "زيرو" في الأسواق
القصة الكاملة لأزمة رانيا يوسف: فجرها "السوشيال ميديا" وانتهت بالمحاكم
أجُبرت على المعاشرة رغم طلاقها شفهيا.. "منة": حبسني واغتصبني 7 سنوات
بين الإعدام والمؤبد.. القضاء المصري يقتص من قيادات الإخوان الإرهابية
"الساطور" يكتب نهاية "جزار الدقي" خلف أسوار السجن.. "الكلاب تنتصر"
مؤبد جديد.. إعدام و213 سنة سجن لـ«بديع» خلال 5 سنوات
الأكثر قراءة
"تواضروس": تابعت الجدل حول ملابس إحدى الفنانات.. و"اللبس حرية شخصية"
رئيس "الأرصاد" للمواطنين: "اللي عاوز يخرج بكرة عادي.. بس يتقل شوية"
أسعار أرخص 8 سيارات "زيرو" في الأسواق
"تعليم الإسكندرية" تنفي إشاعة إجازة الخميس بسبب الطقس
عاجل| الرئاسة الفرنسية تعلن إلغاء الضريبة على البنزين وليس تعليقها
عاجل| تصادم طائرتين أمريكيتين خلال التزود بالوقود في الجو قرب اليابان
عبدالتواب: "القضاة" خاطب "أموال الإرهابية" لتنفيذ حكم إهانة القضاء
البابا تواضروس: رأيت فى 30 يونيو مسئولين يريدون إنقاذ الوطن.. وحكم الإخوان كان «سنة سوداء وكبيسة»
محمد دحلان: الأمة العربية انتبهت للتخريب القطري والتركي
رئيس شركة "بوينج": وجودنا في معرض "إيديكس 2018" شرف كبير
عاجل