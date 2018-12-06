قتيلان و13 جريحا بانفجار محطة وقود في إيطاليا

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السينما التسجيلية فن يصارع من أجل البقاء

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بالصور| حريق بشركة بترول غرب الإسكندرية

بالصور| حريق بشركة بترول غرب الإسكندرية

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