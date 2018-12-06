تستعرض "الوطن" أجندة بأهم فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، في مصر والوطن العربي والعالم.

- النطق بالحكم في قضية "أحداث عنف النزهة":

تصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها في إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف النزهة" التي وقعت في ديسمبر 2013.

- نظر معارضة المتهمين بقضية "إهانة القضاء":

تنظر محكمة جنايات القاهرة في المعارضة المقدمة من كل من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدي الفخراني على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، ومحمود السقا بتغريمه مبلغ قدره 30 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" بمعهد أمناء الشرطة.

- اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تنظم يوما للثقافة والفن السوداني:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين يوما للثقافة والفن السوداني، بحضور سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم، والدبلوماسي المصري فخري أحمد عثمان وعدد من الدبلوماسيين، تضم معرض فن تشكيلي في بهو النقابة لعدد من الفنانين التشكيليين السودانيين، ومعرضا للمنتجات البيئية والمشغولات التراثية السودانية، و أمسية شعرية لشعراء من مصر والسودان وندوة أدبية.

- بداية مفاوضات السلام لحل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد:

تبدأ بالعاصمة السويدية مفاوضات السلام لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة ، وبمشاركة وفد الحكومة اليمنية الشرعية الذي وصل أمس الأربع إلي السويد ووفد يمثل الحوثيين كان قد وصل أمس الأول بمرافقة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث علي متن طائرة مقدمة من حكومة الكويت.

- وزير خارجية كوريا الشمالية يصل الصين في زيارة لمدة 3 أيام:

يصل وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونج هو" إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام ، تلبية لدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، يبحث خلالها مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين فرص تطوير علاقات التعاون الثنائي والقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

- الرئيس الفنزويلي يوقع خلال زيارته لروسيا عدد من الاتفاقيات:

يوقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال زيارته الحالية إلى روسيا، عددا من الاتفاقيات في مجالات الدفاع، والمال، والنفط، والتجارة.