نجيب ساويرس عن إحياء هيفاء وهبي لحفل الكريسماس: "خدي بالك من الفستان"

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على ما تردد عن استعداد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل فني لها بالكريسمس في القاهرة قائلًا، "حد يقولها تاخد بالها من الفستان".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير، قبل أن تخضع للتحقيق أمام النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها؛ بشأن ارتدائها فستانًا مثيرًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

واستمر التحقيق مع "رانيا" حوالي 4 ساعات، في حضور شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحاميها الشخصي، وأيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.