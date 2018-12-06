قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ888 مواطنا في قافلة طبية على مدار الـ48 ساعة الماضية لأهالي قرية أولاد عبد الله بمركز بلاط.

وأضافت سيدة، أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية إضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بواقع 159 حالة بعيادة الباطنية، 89 بالأنف والإذن والحنجرة، و14 بالجراحة، 40 بالجلدية، 54 بالأسنان، 186 بالرمد، 78 بالأطفال، 54 بالنساء والتوليد، 170 بالعظام، 44 مسالك بولية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل دم لـ16 حالات والكشف عن الأمراض المتوطنة لـ36 حالة وأشعة تشخيصية لـ9 من المواطنين والكشف المبكر لمرضي السكر والضغط لـ 88 مواطنًا، مع تحويل 8 حالات لمستشفى الداخلة العام.