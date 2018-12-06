أمرت نيابة مركز طوخ بالتصريح بدفن جثتي طالبين لقي مصرعهما إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ على طريق "نامول ـ طوخ" ما أسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين بينهم طفل عمره عامين وتحفظت النيابة على سائق السيارة التي تبين أنها لا تحمل لوحات معدنية.

كان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مامور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص في رشاح الصرف الصحي بقرية نامول ووجود متوفيين ومصابين.

فانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمه من طوخ متجهة إلى قرية نامول بدون لوحات معدنية اختلت عجلة القايدة في يد قائدها، ويدعى "سيد. م. س" (25 سنة) فانقلبت في الرشاح.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "إبراهيم شوقي عبدالباقي" (17 سنة ـ طالب)، و"حلمي سيد حلمي" (15 سنة ـ طالب) وأصيب كلا من "أسماء عيد حسن" (18 سنة ـ طالبة)، و"مصطفى عبده حنفي" (12 سنة ـ طالب)، و"حمزة أحمد السيد" عامين.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى طوخ، وتبين أن المصابين أصيبوا باختناقات وكدمات، وقام النقيب مصطفى كامل معاون المباحث، بالتحفظ على السائق والسيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.