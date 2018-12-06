قال الرائد أحمد نور الدين، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه وبداية من الأمس كان هناك تأثير بسيط على الحالة المرورية بسبب هطول الأمطار طول الليل، موضحًا أن إدارة المرور كانت تعي ذلك ما سبقه نشر لسيارات شفط المياه وسيارات الدفع الرباعي للمرور للوصول إلى كافة محاور الإشراف والمتابعة للحالة الجوية.

وأضاف نور الدين خلال تصريحات له ببرنامج "8 الصبح" والذي تقدمه آية الغرياني والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن هناك عدد من تجمعات المياه على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي نطاق محافظة البحيرة، وتم إحاطتها مع عمليات المحافظة والدفع لشفطات المياه لرفع المياه ويتم المتابعة الآن، موضحًا أن حركة المرور هي الطبيعية والمعتادة مثل كل يوم، ولكن هناك كثافات أكثر من المعتادة على الدائري، فيما تشهد المناطق القادمة من المريوطية والمتجهة إلى أعلى الأوتوستراد والقاهرة الجديدة فتشهد أحجام مرورية عالية والشيخ زايد أيضًا.

وأكد مشرف غرفة عمليات المرور، أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية يجب على المواطنين أتباع تعليمات القيادة الأمنة والسير بأقل سرعة ممكنه وتشغيل كافة الأضواء الخاصة بالسيارة وتأكيد اتباع تعليمات رجال المرور مع تجنب التوقف والانحراف يمينًا أو يسارًا دون إعطاء إشارة ضوئية خاصة بذلك.