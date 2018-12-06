يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دروته العادية الثالثة والعشرين، يوم الأحد المقبل، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء (مصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب والبحرين والعراق) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، إن المكتب التنفيذي سيناقش مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي ستعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بالبحري بالأسكندرية يوم الاثنين المقبل وإعداد مشاريع القرارات بالبنود المعروضة على جدول الأعمال والتي تتضمن العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.

وأضافت "الظاهر" أن المجلس سيناقش مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية، وقالت إنه من المنتظر أن يقر المجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدا لعرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب يوم الثلاثاء المقبل لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصاية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت الشهر المقبل للموافقة عليها والعمل بمضمونها.

وأوضحت أن المجلس سيناقش أيضا دعم الاقتصاد الفلسطيني تنفيذا للقرار الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ100التي عقدت في 24 أغسطس 2017 والذي يتضمن دعم المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا مناقشة "التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية، وذلك لإعداد تقرير يضم جهود وزراء السياحة العرب في هذا الشأن وتضمينه في التقرير المرحلي حول جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة.

وأضافت أن المجلس سيناقش تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة حيث لايتوفر إطار مؤسسي أو تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية ما ينتج عن ذلك من صعوبات نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات مترابطة للمعلومات والبيانات والإحصاءات التي تغطي كافة الجوانب السياحية في كل دولة عربية.

وأوضحت أن المجلس سيناقش معايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية وهي معايير موضوعة من قبل المنظمة العربية للسياحة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية في البلدان العربية نظرا لظروف المنافسة الدولية وانفتاح الأسواق، الأمر الذي يتطلب توعية القطاعات السياحية بأهمية الجودة في تلك الخدمات لكي يكون لها مكان في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يوافق المكتب التنفيذي على تلك المعايير في ضوء تفويض صادر له من المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة ودور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي، إلى جانب دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية ووضع آليات لاستكشاف المناطق الجديدة التي يتوفر فيها المتطلبات السياحية والعمل على تسويقها، فضلا عن مشاركة المجالس الوزارية العربية المتخصصة في "أكسبو 2020 دبي"، وذلك لإعداد تصور متكامل حول مشاركة الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات التابعة لها في تلك الفعاليات.