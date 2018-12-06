د/هالة السعيد: الموقع يهدف إلي وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية

السعيد: اطلاق الموقع في نسخته النهائية وإتاحة الخدمة علي تطبيق المحمول بنهاية ديسمبر الحالي

اطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة التجريبية من الموقع الالكتروني قيم خدماتك www.rateyourservices.gov.eg والذي يساعد المواطن علي تقييم الخدمات الحكومية التى يحصل عليها وذلك في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار.

من جانبها أوضحت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن موقع قيم خدماتك يعد بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه اكثر فاعلية لأنشطة التنمية، وانتهاج كل ما من شأنه أن يزيد من تمكين المواطن والمجتمع المصري مع توسيع مساحة المشاركة الفعلية للمواطنين، معلنة أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيتم اطلاق الموقع في نسخته النهائية بالإضافة إلي اتاحة هذه الخدمة علي تطبيق المحمول.

كما أشارت وزيرة التخطيط أن الهدف من الموقع يتمثل في وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تقييم المواطنين لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضمان حق المواطن في تلقى خدمة ذات جودة عالية وذلك للعمل علي إرساء مبدأ الشفافية والحد من الفساد في الجهاز الإداري للدولة، تعميق التواصل مع المواطن وإشراكه في عمليات اتخاذ القرار، إزالة المعوقات التي تواجه المواطن للحصول على الخدمات الحكومية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الإحصاءات التي توضح المشاكل الإدارية للعمل على حلها، مع إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات للتغلب على نقاط الضعف في تقديم الخدمة ومحاولة الارتقاء بالأداء.وتتمثل المعايير الأساسية للتقييم في بيئة وموارد العمل وهي البيئة المحيطة بمكان تقديم الخدمة، نظام التواصل مع المواطنين وهي الآلية المتوفرة لسماع آراء وشكاوى المواطن فيما يتعلق بالخدمة المقدمة، مراقبة سير العمل وهى الوسيلة التي يستخدمها مدير الوحدة للإطلاع علي ما يدور بالوحدة خلال اليوم كوجود المدير بين الموظفين لمتابعة سير العمل، المعلومات والبيانات ويقصد بها حق متلقي الخدمة في الوصول إلي المعلومات اللازمة لتأدية الخدمة بسهولة ويسر وتحتوى المؤشرات الخاصة بهذه المعايير علي آليات عرض المعلومات وتصنيف المعلومات الضرورية لضمان سهولة تلقي الخدمات، كذلك من ضمن معايير التقييم سلوكيات مقدم الخدمة من حيث المعاملة اللائقة مع المواطن كما هو منصوص عليها في مدونة السلوك الوظيفي ويتضمن هذا الحيادية في المعاملة والحماس والدقة والحفاظ علي الخصوصية، ويتم تقييم المعايير بشكل مفصل من خلال المعايير الفرعية للتقييم، وتعرض نتائج تلك التقييمات في صورة تقارير واحصائيات علي متخذي القرار للتعرف علي الأماكن التى بحاجة إلي تحسين ومتابعتها.ويبدأ الموقع بعرض أكثر 6 جهات حكومية يتعامل معها المواطن بشكل يومي وهى مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية للأحياء، مكاتب التموين، الأحوال المدنية، وحدات المرور، والإدارات التعليمية، ويقوم الموقع بعرض تقارير عن المراكز الأعلى تقييما والمراكز الأكثر تقييما كحافز للمراكز لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف.ويمكن للمواطن ارسال مقترحاته التى تساعد علي تطوير الموقع تمهيدا لاطلاقه في نسخته النهائية علي صفحة قيم خدماتك Rate your services علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، ويرتبط صندوق المقترحات والشكاوى المتاح علي الموقع مباشرة بالبوابة الالكترونية لشكاوى رئاسة مجلس الوزراء وذلك تفعيلا لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.وبالنسبة للخدمات الأعلي تقييما الموجودة علي صفحة الموقع حاليا هي في مكاتب الصحة وتضم رعاية طفل قلته، ثلاثة وعشرون يوليو، سندوه، عرب العليقات، عرب العيايدة، وفي المراكز التكنولوجية والأحياء مركز كفر الشيخ، مدينة ابو تشت، مدينة نجع حمادي، مدينة الخانكة، حي روض الفرج، وفي مكاتب التموين حصلت مكاتب طوسون وبساتين رابع وبساتين ثان والمنشية والعامرية علي أعلي تقييم، وفي الأحوال المدنية نجد السجلات المدنية بكرموز والجمرك والصف والعمرانية وقها، ووحدات المرور الأعلي تقييما هى الأجرة المطورة والشروق والخانكة والقناطر الخيرية وقليوب، وبالنسبة للإدارات التعليمية فجاءت إدارات بولاق الدكرور والبدرشين وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وابو النمرس الأعلي تقييما.أما بالنسبة للخدمات الأكثر تقييما الموجودة علي موقع قيم خدماتك حاليا تمثلت في مكاتب الصحة وتضم صحة الازبكية والبحيرة والشنابلة والرديسة قبلي والتبين أول، وفي المراكز التكنولوجية والأحياء نجد مدينة العريش ونجع حمادي وحي الساحل وحي الشرابية وحي المطرية هي الأحياء الأكثر تقييما، وفي مكاتب التموين جاءت مكاتب بساتين ثالث وبساتين رابع والعامرية والقلج وأبو قير، فيما جاءت بالأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية وإدارة الأحوال المدنية بالجيزة والسجل المدني بقصر النيل والسجل المدني بالبساتين والسجل المدني بمدينة 15 مايو الأكثر تقييما، وفي وحدات المرور نجد وحدات التبين ووالعتبة والحوامدية وبين السرايات والعبور، وفي الإدارات التعليمية تمثلت الإدارات الأكثر تقييما في المطرية، مدينة السلام، شبين الكوم، روض الفرج وبنها.