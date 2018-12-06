قال المهندس عبد الله حامد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن بعض أودية المحافظة تعرضت لسيول تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة والضعيفة حيث تعرضت مدينة سانت كاترين لسيل متوسط الشدة خارج من منطقة الرحبة ووادي النفوس عند وادي مكتب ليصب في وادي فيران.

كما تعرضت منطقة الكيلو 11 بمدينة أبورديس لسيل متوسط بالإضافة إلى تعرض مدينة رأس سدر لسيل ضعيف جدا خارج من وادي السيج ليصب في وادي وردان عند قرية أبوصويرة.

وأكد مدير عام إدارة الموارد المائية، أنه ترأس وفد وتم المرور على جميع المناطق التي تعرضت للسيول لتقدير قيمة المياه التي تم تخزينها والتأكد من عدم وجود أي أثار تدميرية للسيول وسيرها في المجرى المخصص لها للتأكد من نجاح منظومة الحماية التي تم تنفيذها بهذه المناطق التي حدث بها السيول.

وقال يوسف منسي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة، إنه جرى غلق طريق "فيران/كاترين" أمام حركة المرور كإجراء احترازي حرصا على حياة المواطنين كما تم الدفع بالمعدات لرفع جميع الإطمائات من على الطريق التي تركتها مياه السيول.

وأكد يوسف، أن جميع الطرق بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن تحسبا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.