لقي حدّاد، مصرعه، وأصيب سمكري سيارات، اليوم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع عامل بسبب خلافات مالية بمدينة دمنهور في البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من المستشفى التعليمي، إلى مأمور قسم شرطة دمنهور، بوصول "ا ا ع" 21 سنة، حدّاد، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسري، و"ع م س" 23 سنة سمكري سيارات، مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وهما مقيمان بعزبة عتمان في حي أبوالريش دائرة القسم.

واتهم المصاب "ه م خ" 23 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته، وإحداث إصابتهما التي أودت بحياة الأول إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات مالية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.