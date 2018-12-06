قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إن فريق عمل عرض "الساعة الأخيرة" من إنتاج الفرقة يسافر صباح الغد إلى تونس للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ20 من "أيام قرطاج المسرحية"، والتي من المقرر افتتاحها في 8 ديسمبر الجاري بتونس، حيث يمثل العرض مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

جدير بالذكر أن "الساعة الأخيرة" يقدم يوم الأثنين الموافق 10 ديسمبر مرتين في نفس اليوم على قاعة الفن الرابع بتونس العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرًا، والثانية في تمام السابعة مساء.

يذكر أن عرض "الساعة الأخيرة" أُفتتح في شهر أبريل الماضي، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين، وبطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل علي، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبد المنعم.