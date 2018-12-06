أطلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهادات العامة (الإعدادية، والثانوية) وتستمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من مستشاري ومعلمي المواد المختلفة بوزارة التربية والتعليم.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن القافلة تأتي في إطار استمرار خطة الوزارة لدعم العملية التعليمية وجذب الطلاب للمدارس والحد من الدروس الخصوصية ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في الإدارات التعليمية النائية، مشيرا إلى أنها مهمة تعليمية قومية لطلاب الشهادات العامة لشرح ومراجعة ما تم دراسته في المنهج الدراسي وذلك بمشاركة نخبة من كبار معلمي مصر ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة استهدفت إدارتي البداري وديروط التعليمية، مضيفا أن فعاليات القافلة التعليمية تتضمن بالإضافة إلى المواد التعليمية المختلفة الجانب الديني.

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل المديرية، بالإقبال الكثيف والمشاركة المتميزة من قبل الطلاب على القوافل، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستهدف استفادتهم من القافلة بلغ أكثر من 8 آلاف طالب بالشهادتين الإعدادية والثانوية، مقسمين على 4 مجموعات 2 من الشهادة الإعدادية و2 من الثانوية وذلك بنادي البداري الرياضي ومدرسة ممتاز نصار الرسمية للغات ونادي المعلمين بديروط ومدرسة الثانوية التجارية.

وأوضح سيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية بالوزارة، أننا نستهدف من خلال القوافل التعليمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية والمديريات التي تعاني من عجز من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار مشرف عام القوافل التعليمية بالوزارة، إلى أن المواد التي سيتم مراجعتها من خلال القافلة هي مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية وأحياء وجيولوجيا والجغرافيا والفلسفة والرياضة بقسميها الفيزياء والكيمياء وعلم نفس وتاريخ، وفي الشهادة الإعدادية تم مراجعة مواد دراسات وعلوم ولغة عربية ولغة إنجليزية ورياضيات، مطالبا بتكرار مثل هذه القوافل التعليمية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.