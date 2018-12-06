استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم، المواطنة فاطمة حسين والي المقيمة بمنية سندوب التابعة، لمركز ومدينة المنصورة والتي سبق أن أبدت رغبتها في التبرع بقطعة أرض تملكها، ومساحتها 7 قراريط لإقامة مستشفى لسرطان الأطفال.

وقدم الشكر للمتبرعة، قائلا إن هذه الروح الطيبة الساعية لعمل الخير ليست غريبة علي المصريين، وهذه السيدة تمثل نموذجا أصيلا في الكرم وفي إنكار الذات.

وطلب شاروبيم من مجلس مدينة المنصورة، دراسة الأوراق الخاصة بالأرض وحل أية مشكلات قد تكون موجودة حول الأرض، ومعاينتها على الطبيعة وتحديد المساحة بدقة وبيان مدي صلاحيتها لإقامة المستشفى وتقديم تقرير عاجل حول الأرض، تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للبدء في إقامة مستشفى في حالة الموافقة عليها وقيام الحكومة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

وقال إنه سيدعو المجتمع المدني ممثلا في رجال الأعمال للمشاركة في إنشاء هذه المستشفى، التي ستعد الأولى في منطقة وسط الدلتا وتخدم الأطفال المصابين بهذا المرض.