أقيمت فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، صباح اليوم الخميس، بالغردقة والتي نظمتها مؤسسة msg برئاسة الدكتور محمد سلامة الشاعر بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، واللواء علي رضا الرئيس الفخري لجمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر، ورجال الدين المسيحي والإسلامي والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وجه اللواء أحمد عبدالله خلال الاحتفالية، رسالة شكر لكل القائمين والمساهمين والمشاركين والمنظمين لهذه الاحتفالية، التي تهدف إلى إسعاد الأطفال متحدي الإعاقة وأسرهم، معلنا أن تكاتف الجميع لصالح فئة من الفئات يعمل على إسعاد الإسرة التي بها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعطي رسالة فحواها أن أهل مصر أسرة واحدة.

وعبر عبدالله عن سعادته، لما شاهده من فقرات فنية قدمها أطفال المدرسة الفكرية، ومن بينها معرض خاص لطلاب المدارس الفكرية والسمعية والبصرية، التي تدخل البهجة والسرور على نفوس الأطفال، مؤكدا أن العمل التطوعي والتكاتف يصنع شيئا مبهرا، موضحا أن الجميع يتفق على حب الوطن، واختلافنا اختلاف للصالح العام فالوطن مستقبلنا ومستقبل أولادنا.

شهد الحفل فقرات تهدف إلى تشجيع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال معهم، وانخراطهم في المجتمع وتحدى جميع العوائق ورفع الوعي المجتمعي، حيث يقوم الأطفال ذوي القدرات الخاصة بتقديم مواهبهم الفنية التي تعكس مدى قدراتهم الخاصة.