تبدأ السبت المقبل، فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الرابعة على مدار 3 أيام وبمشاركة 320 شركة محلية وأجنبية تمثل نحو 32 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في تنظيم المعرض كل من المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ويأتي بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وشركة "كونسبت " لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات المعرض وسط حضور مكثف من رؤساء كبرى شركات الأغذية المحلية والأجنبية، كما يعقد وزير التموين مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمشاركة كل من المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات والنائب البرلماني عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى للمعرض، إن إقامة المعرض للعام الرابع على التوالي هو امتداد لنجاح الدورات الثلاث الماضية، والتي ساهمت في أن يصبح المعرض أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء، ليس في مصر فحسب وإنما على المستوى العربي والأفريقي أيضًا.

وأشارت إلى أن معرض العام الحالي، يشهد مشاركة دولية متميزة، حيث تشارك شركات من كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات، الصين، فرنسا، جنوب أفريقيا، بيلا روسيا، بولندا، أوكرانيا، الهند، باكستان إلى جانب البعثات التجارية التي ينظمها المعرض، وأيضًا المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة تنمية الصادرات، حيث سيتم عقد لقاءات عمل ثنائية B2B خلال أيام المعرض بالإضافة إلى زيارات المصانع والمزارع.

ولفتت قابيل إلى أن معرض هذا العام يشهد العديد من الفاعليات حيث سيتم تنظيم عرض لجمعية الطهاه "Live cooking show" بمشاركة نخبة من أشهر الطهاة في مصر، حيث يقومون بتقديم عروض لأشهر المأكولات باستخدام منتجات العارضين، كما سيتم تنظيم جناح خاص لمنتجي التمور بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومركز تكنولوجيا صناعة الأغذية بوزارة الصناعة ويشارك فيه عارضون يمثلون واحات مصر المختلفة المشهورة بإنتاج التمور المصرية.

كما يقام على هامش المعرض جلسة نقاشية عن التجربة المصرية فى تصدير التمور يديرها الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، ويتحدث في الندوة السفير محمد الربيعي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والشيخ عبد الله الراجحي رئيس الاتحاد العربي لمنتجي التمور، والدكتور أشرف كمال الأمين العام لاتحاد التمور العربي، السيد بورمان رحمن المستشار التجارى بسفارة إندونيسيا في مصر، والدكتور عادل صبري خبير التنمية الزراعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الإقتصادية "اليونيدو"، والسيد هشام المصري رئيس مجموعة أورينت جروب.

وأضافت داليا قابيل، أنه سيتم خلال اليوم الأخير للمعرض الإعلان عن مفاجأة كبيرة تهم قطاع الصناعات الغذائية في مصر، وذلك في مؤتمر صحفي يشهده المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.