نشرت وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو، لانفجار هز مدينة تشابهار بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، صباح اليوم.

وقال مساعد محافظ سیستان وبلوشستان للشؤون الأمنية محمد هادي مرعشي، "انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم بالقرب من أحد مخافر الشرطة بمدينة جابهار"، بحسب وكالة فارس.

وأكمل، "سمع قبل دقائق دوي انفجار في أحد شوارع جابهار، حيث توجهت مباشرة قوى الأمن الداخلي وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار".

وأضاف مساعد محافظ سیستان و بلوشستان للشؤون الأمنية، "هذه القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة، وانفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح".