انتهت الفنانة بسمة من تصوير فيلمها الجديد "ليلة رأس السنة" للمخرج محمد صقر، تأليف محمد حفظي، حيث تدور أحداث الفيلم في يوم واحد عن حفلة تقام في ليلة رأس السنة ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم.

وقالت بسمة لـ"الوطن"، الفيلم في مرحلة المونتاج ولم تحدد الشركة المنتجة موعد طرحه بالسينمات، ولكن من المتوقع طرحه على بداية العام الجديد.

ويشارك في بطولة فيلم "رأس السنة" الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد مالك وإنجي المقدم وهدى المفتي وسالي عابد، وآخرون من النجوم تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر.