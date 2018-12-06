يشارك منتدى "شباب العالم 2018"، في فاعليات مؤتمر "أفريقيا 2018"، من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال في أفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال "YED"، والذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

وتأتي هذه الدعوة تنفيذا للتوصية الخاصة بريادة الأعمال، التي جاءت ضمن التوصيات النهائية لمنتدي شباب العالم 2018، ونصت على توجيه جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر لتقديم سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة.

وتنطلق فعاليات منتدى الاستثمار "أفريقيا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومي 8، 9 ديسمبر في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال أعمال ومستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

ويهدف منتدى الاستثمار أفريقيا 2018، إلى تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.