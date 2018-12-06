كرم اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب مكلفات الخدمة العامة، والذين قضوا مدة خدمتهم في الفترة من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018.

وأشار رئيس الشركة، خلال حفل التكريم، أن الشركة استقبلت خلال تلك الفترة 55 مكلفة خدمة عامة من خريجي كليات العلوم والآداب والتجارة والهندسة، وجرى تكليفهم للعمل بمراكز خدمة العملاء ومعامل مياه الشرب والخط الساخن 125، والعلاقات العامة والتوعية والقطاعات الفنية بالشركة في جميع أفرع وقطاعات الشركة.

وفى ختام الحفل، جرى تكريم محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، بتسليمه درع الشركة وشهادة تقدير لجهوده في التعاون مع الشركة وتوجيه، مكلفات الخدمة لتأدية خدمتهم بالشركة.