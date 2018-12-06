نفذت، الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ورشتي عمل لتدريب معلمي التربية البيئية والسكانية والقائمين بالتوعية بوزارة البيئة والجمعيات الأهلية بالقاهرة والمحافظات، على إعداد استراتيجية وطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة.

هدفت الورشتان إلى تشجيع دول البحر المتوسط على تطوير وتكامل التعليم من أجل الاستدامة في نظم التعليم غير الرسمية وغير النظامية، من خلال دعم الحكومات والهيئات وحشد الموارد الملائمة، بالإضافة إلى مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتعليم من أجل الاستدامة.

وخلال الورشتان، بحث إقامة اجتماع لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة، بحضور ممثلي وزارتي البيئة والتربية والتعليم، وعرضت خطة وزارة التربية والتعليم في مجال التنمية المستدامة، كما تم مناقشة كيفية إدماج مفهوم التنمية المستدامة بالمناهج الدراسية والأنشطة المصاحبة له.

كذلك تم خلال الاجتماع عرض دور وزارة البيئة في مجال رفع الوعي البيئي بين الطلاب من خلال الأنشطة البيئية المختلفة، علاوة على عرض رؤية مصر وخطتها في هذا المجال.