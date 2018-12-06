أعلن سليم صالح رئيس قسم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر عن قيام القسم بدراسة وتنفيذ مشروع إعادة وتدوير مخلفات المباني بتكليف من محافظة الشرقية، حيث يتم حاليا وضع التصور العام للمشروع مضيفا أن هناك تعاون علمي وبحثي بين القسم ومراكز البحوث في الفلزات وجامعة شوتجر بألمانيا.

كما شارك القسم في تدريب طلاب وطالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالزقازيق إحدى مدارس STEM التي تقوم كلية هندسة الزقازيق بتدريبهم من خلال محاضرات وورش عمل لتنفيذ عدد من المشروعات التقنية الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي السنوي لقسم هندسة المواد اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر بقاعة المناقشات بالدور الأرضي بمبني العلوم الأساسية بالكلية، تحت رعاية كل من خالد عبد الباري رئيس الجامعة، وعلاء عطا عميد الكلية، وذلك بمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم وعدد من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بهدف وضع رؤية لتطوير الدراسة بالقسم ودوره المجتمعي في إطار ما تقوم به الكلية الآن من إعادة تقييم لائحة الكلية تمهيدا لتحديثها.

وخلال جلسات المؤتمر أجمع المشاركون علي إعلان عدد من التوصيات أهمها تطوير عرض الكتاب الجامعي واقتراح تنفيذ فكرة عرض الاختبارات والمحاضرات PDF لتكون متاحة للطالب لاستخدامها وقتما يشاء، وتفعيل استفادة الطلاب من الساعات المكتبية، وتطوير البنية التحتية للمعامل والقاعات والامتحانات الالكترونية والتصحيح الالكتروني بما يتوافق مع التقنيات الحديثة، كما أوصي المشاركون باستحداث مقررات وبرامج جديدة وكذلك الاجراءات الخاصة بالنشر العلمي ورفع تصنيف المجلة العلمية للكلية.