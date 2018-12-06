شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع اتفاق بين وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات، لميكنة التأمين الصحي ببورسعيد.

وقال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن إمكانيات الوزارة متاحة لتنفيذ ما تطلبه وزارة الصحة في ميكنة التأمين الصحي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الميكنة أحد أهم قواعد التامين الصحي الأساسية بدءا من حصر المنتفعين، والخدمات وهيئة التمويل، موضحة أن وزارة الإنتاج الحربي ستتولى الميكنة، والاتصالات هي استشاري للمشروع.

فيما قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ميكنة التأمين الصحي خطوة على طريق التحول الرقمي للدولة، مضيفا أن الميكنة تتضمن التحقق من تلقي المواطن للخدمة، والتدفقات المالية اللازمة، مؤكدا أن المميكنة ستنشر تباعا في باقي القطر المصري بعد بورسعيد.