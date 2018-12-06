مات الحمار وعاش ركابه.. أسرة تنجو من صعق كهربائي: البركة في البردعة

نجت أسرة مكونة من 3 أفراد من الموت صعقا بالكهرباء، بينما نفق الحمار الذي كانت تستقله، بقرية سحيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

وطالب أفراد الأسرة اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة صيانة جميع أعمدة الإنارة المنتشرة في شوارع القرية، لتأمين أرواح المواطنين.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة لـ"الوطن"، إنه جرى تفعيل غرفة العمليات والطوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين، بخاصة مع استمرار الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأشار رئيس مجلس المدينة، إلى أنه جرى الدفع بفريق من الفنيين والمتخصصين في صيانه الكهرباء والإنارة، لخدمة أهالي قرية سحيم، وحل مشكلاتهم.