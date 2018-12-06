أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" للكشف عن الأمراض غير السارية بنقطة الفحص الموجودة بمقر المعهد القومي للتدريب، التابع للوزارة.

وأشادت زايد بجودة الخدمة التي تقدمها نقطة الفحص شأنها شأن باقي نقاط الفحص الأخرى، داعية أهالي المرحلتين الأولى والثانية من "100 مليون صحة"، ممن لم يجروا الفحوصات بالتوجه لأقرب نقطة فحص لهم لإتمامه.

وأعلنت وزيرة الصحة عن فحص مليوني مواطن حتى ظهر اليوم السادس للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، ليصل إجمالي المفحوصين قرابة 14 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً، مؤكدا انه تم فحص 112 ألف و313 طالبا بالمرحلة الثانوية، منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس، في محافظات المرحلة الأولى الـ9 بإجمالي 2206 مدارس.

وأضاف مجاهد، أن الإقبال بمحافظة الإسكندرية كان الأكبر، بإجمالي تردد 24 ألف و421 طالبا، وأسيوط 20 ألف و426 طالبا، والبحيرة 17 ألف و847 طالبا، والقليوبية 17 ألف و835 طالبا.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية، بإجمالي 141% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان بـ114%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وتستهدق المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، 20 مليون مواطناً، بـ11 محافظة، من خلال 1877 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة متحركة بمحافظة القاهرة، من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي "فيروس سي" والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.