ألقت الشرطة القبض على لص أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بطريق الحرية منطقة فلمنج دائرة القسم بالإسكندرية، شاهدوا بعض الأهالي أثناء عدوهم خلف أحد الأشخاص، ممسكاً بيده كيس من "القماش" فتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "يوسف. ع"، 24 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته كيس بداخله مبلغ 315 ألف جنيه.

وتبين قيام المتهم المضبوط بالتعدي بالضرب على "إبراهيم. ل"، 66 عاما، ساعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مستخدما ماسورة حديدية محدثاً إصابته بجرح قطعي بالرأس، والاستيلاء منه على المبلغ المشار إليه "الخاص بالشركة جهة عمله" حال توجهه لإيداعه بأحد البنوك بدائرة القسم .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة اتفاقه مع صديقه "محمد. ف"، 27 عاما، موظف بذات الشركة، على سرقة المبلغ المالي الخاص بالشركة من المجنى عليه، قبل إيداعه بالبنك على أن يقتسما المبلغ فيما بينهما، وأضاف بسابقة اصطحابه من قبل صديقه المذكور لمقر الشركة للتعرف على المجنى عليه حتى يتمكن من تعقبه وسرقة المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم الأول.