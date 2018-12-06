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كمال درويش: لاعبو الأهلي لا يستحقون ارتداء الفانلة الحمراء

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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد بعض المدراس ومستشفى الخارجة العام

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد بعض المدراس ومستشفى الخارجة العام

الليلة.. سهرة مشتركة بين التليفزيون المصري والكويتي على الهواء

الليلة.. سهرة مشتركة بين التليفزيون المصري والكويتي على الهواء

بالصور| الملا يتفقد موقع حريق شركة الإسكندرية للبترول

بالصور| الملا يتفقد موقع حريق شركة الإسكندرية للبترول

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