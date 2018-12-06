تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلوم، من ضبط 246 شخصا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية، من مدينة السلوم وهم في طريقهم إلى ليبيا.

تلقى، اليوم، اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة السلوم بضبط 246 مهاجر غير شرعى بالسلوم، خلال مغادرتهم البلاد.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت بالاشتراك مع عناصر من القوات المسلحة مجموعة من الأشخاص بمنطقة جبلية بالقرب من الحدود المصرية الليبية، وتمكنت القوات من محاصرتهم وبتضييق الخناق عليهم نجحو في إلقاء القبض عليهم.

وبفحص المضبوطين، تبين أنهم من محافظات مختلفة وقادمين في طريقهم للتسلل عبر المناطق الجبلية إلى ليبيا، واعترفوا أنهم وقعوا ضحية بعض السماسرة الذين أوهموهم بالسفر للخارج مقابل مبالغ مادية متفاوته ما بين 4 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه للفرد الواحد للعمل في ليبيا، والاتفاق على السفر والوصول للسلوم، ومنها سيتم تدبير سيارات لنقلهم عبر الدروب الصحراوية إلى داخل الأراضي الليبية.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعه، والتحفظ على جميع المضبوطين، وجارٍ إحالتهم إلى النيابة والتي تولت التحقيق.