عرضت الإعلامية منى الشاذلي تقريرا عن سيدة تدعى "ياسمين" واحدة من الشباب الذين حصلوا على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق حلم والدها في فتح ورشة للنجارة لتجهيز غرف نوم للأطفال.

ويظهر في الفيديو التي عرضته "الشاذلي" خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، ياسمين تتحدث عن كيفية حصولها على القرض، قائلة إنها قدمت الأوراق المطلوبة لإنشاء الورشة، وكان من الشروط أن يكون شخص معه شهادة تعليمية، وحصلت على القرض بعد إنهاء الإجراءات.

وتابعت أنها حصلت على القرض لتحقيق حلم والدها في توسيع دائرة عمله وعمل الورشة التي كانت يحلم بها، لافتة إلى أنه يعمل في تلك المهنة منذ فترة طويلة.

وتحدث والد ياسمين خلال الفيديو قائلا: "إنه يصنع خلال الورشة غرف نوم وغرف نوم للأطفال ويأتي له زبائن من عدد كبير من المحافظات".