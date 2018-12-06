التقى وفد غرفة الملاحة في بورسعيد برئاسة عادل اللمعي، رئيس الغرفة وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، المسؤولين بميناء بيريوس اليوناني، بحضور منال عبدالتواب الملحق التجاري في السفارة المصرية باليونان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وقال اللمعي، خلال اللقاء، إن موقع ميناءي شرق وغرب بورسعيد ومشروع التطوير الكبير في ميناء شرق يفتح المجال أمام تعاون فني ولوجستي بين موانئ بورسعيد وميناء بيريوس، باعتبارهما من أكبر وأهم الموانئ في حوض البحر المتوسط.

ودعا اللمعي لفتح المجال أمام تبادل الخبرات والزيارات بين المسئولين عن الموانئ والنقل البحري من الجانبين في ظل الافتتاح المنتظر لمشروعات منطقة شرق بورسعيد.

ونقل اللمعي للجانب اليوناني ترحيب المحافظ، اللواء عادل الغضبان باستقبال الاستثمارات اليونانية ورجال الأعمال لإقامة مشروعات في بورسعيد.

وتبادل اللمعي ولتوكاس فالديس المدير التنفيذي لميناء بيريوس الدروع والهدايا التذكارية، وشملت الزيارة جولة داخل ميناء بيريوس؛ للتعرف على الأنشطة المتعددة والخدمات التي يقدمها الميناء لخطوط الملاحة العالمية.

تأتى زيارة وفد غرفة ملاحة بورسعيد ووفد جمعية رجال الأعمال لليونان فى إطار الجولة التسويقية التي يقوم بها الوفد المصري للتسويق لمشروعات شرق بورسعيد، وجذب مزيد من الاستثمارات لموانئ بورسعيد، وبحث سبل الشراكة بين دول حوض المتوسط.

وتنظم غرفة ملاحة بورسعيد، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية باليونان، زيارة ورحلة عمل إلى العاصمة اليونانية أثينا في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس غرفة الملاحة، إن زيارة أثينا تضم وفدا من مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد بجانب أعضاء من لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكولات تعاون مشترك بين غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال مع غرفة الملاحة اليونانية، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع الجانب اليوناني لتبادل الخبرات.