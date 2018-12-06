قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن هدف الجهاز الأساسي هو توفير فرص العمل، وذلك من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت "جامع"، خلال استضافتها في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شروط الحصول على قرض هو أن يكون شخص لديه شهادة تعليمية ومصري ويجيد القراءة والكتابة، وجاد وحسن السمعة فقط، ولا وجد أي شروط أخرى.

وتابعت: "أي شخص يريد أن يُقيم مشروع يتقدم به للجهاز في أي فرع من فروع الموجودة في كافة المحافظات ويتم دراسته وتنفيذه، حتى إذا كان ليس لديه مشروع يتحدثون معه ويناقشونه، لمعرفة مدى جديته ويُلحق ببرنامج تدريبي لمدة يومين، ومن خلال تلك الدورة تتولد لكل شخص فكرة مشروع تتناسب معه ومع مؤهله، والبيئة التي يعيش فيها".

وأضافت: "يُطلب من الشخص المتقدم عقد إيجار مكان المشروع أو سند الملكية، وإذا كان مشروعه في المنزل يكون التمويل محدود لأنه يعتبر نشاط غير رسمي، وبعد ذلك يستخرج السجل التجاري، ويستخرج البطاقة الضريبية".