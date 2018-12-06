قال محمد الشيوي، رئيس مركز ومدينه بلقاس بمحافظة الدقهلية، أنه قرر إخلاء عدد من المنازل مجاورة لمنزل المواطن السيد عبد السلام المكون من 3 طوابق والواقع بحي الدهايمة بعد أن تصدع نتيجة حفر أحد الجيران قطعة أرض ملاصقة للعقار وتبلغ مساحتها 90 مترا بعمق 4 أمتار.

وأضاف الشيوي، في تصريح صحفي، أنه أخطر الحماية المدنية وأجهزة الأمن التي فرضت كردون حول العقار، وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقريرها الفني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، سرعة تحرك مجلس مدينة بلقاس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المقيمين بالعقار الذي تصدعت بعض أجزائه.

وقال شاروبيم إنه يتابع الموقف مع رئيس المدينة وأنه طلب مراجعة تراخيص بناء العقار وكافة المستندات اللازمة له وهل بدء صاحب الأرض المجاورة الحفر بناء على تراخيص صادرة من مجلس المدينة أم لا؟