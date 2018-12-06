تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، اليوم، من ضبط مسئولتين الاشتراكات والكمبيوتر بنقابة المهن الاجتماعية لاستلائهما على 40 ألف جنيه من اشتراكات أعضاء النيابة، مستغلين طبيعة عملهما الوظيفي وعملهم إيصالات "مزيفة" مماثلة للحقيقة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود من المستشار القانوني للنيابة العامة للمهن الاجتماعية، يفيد بقيام كلًا من "ن. أ"، 38 عاما، و "أ. م"، 36 عاما، مسئولتين الاشتراكات الأعضاء بفرع نيابة الإسكندرية، بالاستيلاء علي أموال النقابة والتي تدرج في حكم المال العام طبقًا للقانون.

وأسفرت تحريات ضباط البحث الجنائي، برئاسة اللواء شريف رؤوف، من صحة الواقعة، وتبين بالفحص أن قيام المتهمتان باستغلال طبيعة عملهما بفرع النيابة بالإسكندرية كمسئولين عن اشتراكات الأعضاء واستيلائهما على قيمة الاشتراكات لصالحهما وعدم تسديدها للنيابة العامة، بمحافظة القاهرة.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمتان قاما باصطناع إيصالات تحصيل نقدية مماثلة "مزيفة" لإيصالات التحصيل الخاصة بالنقابة وتسليمها للأعضاء علي غير الحقيقة التي تفيد تسديدهم للاشتراكات، بالإضافة إلى استلائهم على أموال الأشخاص الراغبين في الانضمام للنيابة والاستيلاء على قيمة اشتراكاتهم.

وأوضحت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمتان قاما بالاستيلاء على قيمة اشتراكات الأعضاء والذي بلغت قيمتها المالية 40 ألف جنيه، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمتان "ن. أ"، و "أ. م"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وجاري عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.