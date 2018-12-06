قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالسجن من 7 إلى 10 سنوات لـ17 متهمًا، لاتهامهم بقتل شخص وحرق ممتلكات ومقاومة رجال الشرطة واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين.

وتعود القضية رقم 23073 لسنة 2011، جنايات قسم شرطة محرم بك، والمقيدة كلي برقم 2413 شرق، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة القسم، وسط الإسكندرية.

وأكدت تحريات ضباط قسم شرطة محرم بك، باستعراض 17 متهما للقوة واستخدام العنف بالأسلحة النارية والزجاجات وبث الرعب وتكدير الأمن والسكينة، مما أسفرت عن قتل شخص يدعى "ر. ش. ال"، بسلاح ناري، وقاموا بإفراغ محتويات محل سكن سيدة تدعى "س. م. م" في الشارع وإضرام النيران بها أمام المواطنين.

كما أضرموا النيران بمقهى شخص يدعى "م. ج. أ"، مستخدمين القوة والعنف ضد رجال الضبط القضائي والحماية المدنية وذلك لمنعهم من أداء وظيفتهم من إطفاء الحرائق التي تسببوا فيها وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم شرطة محرم بك، واستئذان النيابة العامة، جرى القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها بالسجن من 7 إلى 10 سنوات لـ17 متهمًا.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كلًا من المستشارين، محمد جمال شاور، والدكتور محمود محمد نصير، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر الجلسة، محمد صالح.