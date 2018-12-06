ضربت موجة من الطقس السيئ عدداً من المحافظات اليوم، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وباردة، تسببت فى غرق الشوارع، فضلاً عن تأثر حركة الملاحة ببعض موانئ الصيد، وسط جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء التداعيات المحتملة لموجة الطقس السيئ.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الإسكندرية، ضمن «نوة قاسم»، وارتفعت أمواج البحر إلى 4 أمتار، ما تسبب فى إغلاق البوغاز، وتوقفت حركة الملاحة بميناء الدخيلة، كما تسببت النوّة فى مصرع شخص إثر انهيار عقار بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة، بالإضافة إلى اندلاع النيران داخل تنك بنزين بشركة بترول بمنطقة وادى القمر، وآخر بورشة نجارة بمنطقة السيوف، ما نتج عنه تحطيم عدد من السيارات.

وظهر أهالى المدينة، وهم يحاولون الاختباء من الأمطار الغزيرة، باستخدام الكرتون والمشمع فى محاولة للهروب من مياه الأمطار، بالتزامن مع امتلاء محطات الصرف الصحى، بعد مواصلة الأمطار هطولها بغزارة لساعات طويلة، ما دعا «الصرف الصحى» إلى الدفع بـ94 سيارة لسحب وشفط المياه من الشوارع.

وقال مصدر أمنى إن مديرية الأمن تلقت 3 إخطارات بورود بلاغات باشتعال النيران فى «تنك بترول» رقم 205، بالمستودعات الجنوبية، بشركة إسكندرية للبترول، ومصرع شخص إثر انهيار عقار بمنطقة محطة مصر، مع نشوب حريق بورشة نجارة، فى مشروع مدينة «سيتى لايت»، بمنطقة السيوف، بغرب ووسط وشرق الإسكندرية، وتمكّنت قوات إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الخاصة بالمنطقة الشمالية العسكرية والتابعة للشركة، من إخماد الحريق الذى نشب لمدة 9 ساعات بشركة إسكندرية للبترول، فيما استعانت قوات إدارة الحماية المدنية بالكلاب البوليسية، لتحديد مكان العثور على المتوفى الموجود أسفل العقار المنهار وسط المحافظة، مع استمرار عمليات رفع أنقاض العقار المنهار الكائن بـ17 شارع الحسينى، بالتقاطع مع شارع ابن الخطاب، بمنطقة محطة مصر، التابع لحى وسط، وتمكنت من انتشال جثة شخص يدعى «عماد صادق جاد»، 41 سنة، عامل بمحمصة «نصر الله»، وتم نقله إلى مشرحة الإسعاف، بمنطقة كوم الدكة، وأخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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فيما سجلت مدارس الإسكندرية اليوم، أعلى نسبة غياب لها من نسب الفترة الأخيرة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى انتشار أخبار عن تخصيص يوم الخميس كإجازة رسمية بسبب تقلبات الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى نفته مديرية التربية والتعليم فى بيان لها.

وفى البحيرة استمر سقوط الأمطار لليوم الثالث على التوالى، مصحوبة برياح شديدة، ما نتج عنه انتشار البرك وتراكم مياه الأمطار فى الشوارع وبمداخل القرى، كما تسبب سوء الأحوال الجوية فى استمرار غلق بوغاز رشيد وميناء المعدية فى إدكو، أمام حركة الملاحة والصيد، جرّاء ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وأصدر المحافظ، اللواء هشام آمنة، تعليمات بالتعامل مع الأمطار وإزالة الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف.

وتسبب سوء الأحوال الجوية فى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى، بالبحيرة أسفر عن مصرع ربة منزل وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، بينما أصيب الزوج بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمى، كما أصيب 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، أعلى كوبرى كفر الدوار العلوى، وتبين أنه أثناء سير السيارة على الطريق، فوجئ قائدها بالدراجة البخارية، وعلى متنها 3 أشخاص، قادمة بالاتجاه المعاكس، ولم يتمكن من تفاديها، ما أدى إلى اصطدامه بها.

وأغلقت السلطات المصرية بوغازى ميناءى مرسى مطروح والسلوم أمام حركة الصيد ومنعت خروج المراكب وتصاريح الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد وذلك لحين تحسن المناخ، وشهدت المحافظة أمطاراً غزيرة لليوم الثالث على التوالى فى مدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدى عبدالرحمن والضبعة وفوكه ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة والمتانى وبرانى وبقبق وأبوزريبة وحتى مدينة السلوم الحدودية، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وبرودة شديدة فى الجو ورياح متوسطة.

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وفى القليوبية، هطلت الأمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة، أدت إلى ارتباك مرورى بالطرق الرئيسية والفرعية، وتراكمت المياه فى الشوارع فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائى فى القرى نتيجة الرياح الشديدة، ودفعت شركة المياه والصرف الصحى بعدد 25 سيارة لسحب المياه من الشوارع بالتنسيق مع المحافظة والأحياء، وتسببت الأحوال الجوية فى انقلاب سيارة أجرة فى إحدى الترع بطريق «نامول - طوخ»، ما أسفر عن مصرع طالبين.

وسادت حالة من السكون فى شوارع بورسعيد، إثر امتناع أغلب المواطنين عن النزول، تحسباً لتقلبات الطقس السيئ التى أعلنت عنها الأرصاد الجوية، وشهدت المدارس غياب عدد كبير من التلاميذ والطلاب، خاصة فى المرحلة الابتدائية حيث تخوف أولياء الأمور من تعرض أبنائهم لنزلات البرد من الطقس السيئ.

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة أبورديس، إن منطقتى وادى مكتب والكيلو ١١ تعرضتا إلى سيول متوسطة وتم غلق طريق «فيران - سانت كاترين»، حرصاً على حياة المواطنين، وأضاف رئيس مدينة أبورديس أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمدينة والدفع بكافة معدات الحملة لإزالة آثار السيول من الطريق، موضحاً أن السيول لم تتسبب فى أى أضرار مادية أو بشرية، حيث سار السيل فى مجراه الطبيعى ليصب فى البحيرات والسدود التى تم إنشاؤها ضمن أعمال الحماية من مخاطر السيول بالمدينة، فيما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، رفع درجة الاستعداد القصوى، عقب تعرّض المدينة لسقوط الأمطار.

وفى السويس، كلف المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية وشركات البترول باستمرار أعمال كسح المياه المتراكمة بالشوارع ورفع آثار الأمطار الغزيرة التى سقطت أمس.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحل المحافظة، مصحوبة برياح شديدة وصقيع، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية باستثناء حركة الصيد التى توقفت ببوغاز عزبة البرج، بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك وفقاً لعصام البراوى، شيخ الصيادين بالمدينة.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.