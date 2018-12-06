قالت صفية ثابت، شقيقة أشهر سجين في مصر، والذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عنه، إنها كانت تُرسل استغاثات كثيرة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستغاثت بالنائب العام، وأخيرًا استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استجاب للاستغاثة.

وأوضحت "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جريمة القتل التي ارتكبها في السجن كانت دفاع عن النفس؛ لأنه كان محبوسًا مع عدوه في نفس المكان.

وأضافت أن المتهم لديه 66 عامًا قضى 45 عامًا منها في السجن، موضحة أنهم ما زالوا في انتظار خروجه.