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كمال درويش: لاعبو الأهلي لا يستحقون ارتداء الفانلة الحمراء

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بالفيديو| منى الشاذلي تغني "راب" مع أحمد مكي

بالفيديو| منى الشاذلي تغني "راب" مع أحمد مكي

وكيل "تعليم كفر الشيخ": إجراء مسح طبي لـ"التقزم والأنيميا والسمنة"

وكيل "تعليم كفر الشيخ": إجراء مسح طبي لـ"التقزم والأنيميا والسمنة"

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رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة قادما من الهند

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يبدأ استقبال أفلام مسابقة الطلاب

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يبدأ استقبال أفلام مسابقة الطلاب

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منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة: الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات

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سيدة تتبرع بأرضها لإنشاء مستشفى للسرطان بالدقهلية تخليدا لذكرى نجلها

سيدة تتبرع بأرضها لإنشاء مستشفى للسرطان بالدقهلية تخليدا لذكرى نجلها

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