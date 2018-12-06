قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن وفدا رسميا رفيع المستوى من الهيئة غادر، أمس الأربعاء، إلى أذربيجان عاصمة كوت ديفوار، للمشاركة في المنتدى القاري الخامس لهيئات الإدارات الانتخابية، بدعوة من الاتحاد الإفريقي.

وأضاف "الشريف"، في بيان للهيئة اليوم، أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، ونائب رئيس محكمة النقض، ترأس الوفد الذي ضم المستشارين محمود الشريف، أحمد عبود، وعلاء فؤاد المدير التنفيذى للهيئة.

وأوضح أن المنتدى يعقد فى أذربيجان على مدار يومين 7 و8 ديسمبر الجاري، والذى من المقرر فيه مناقشة عدة موضوعات أهمها تعزيز النزاهة الانتخابية في إفريقيا نحو عمليات انتخابية خالية من الفساد.

ونوه أن أهمية المشاركة تأتي في ظل حرص الهيئة الوطنية على التعاون والتقارب وتوطيد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر وجميع هيئات الإدارات الانتخابية فى إفريقيا، مشيرا الى أن الوفد سيعقد عدة اجتماعات مع هيئات بعض الدول على هامش المنتدى فضلا عن دراسة أمر انضمام مصر لجمعية الهيئات الانتخابية بأفريقيا .

يذكر أن السفير محمد فاروق الحمزاوى سفير مصر فى كوت ديفوار كان فى استقبال الوفد المصرى بمطار إذربيجان.