قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة "خفير" مكلف بحراسة مبنى مدرسة تحت الإنشاء بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض طفل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين طارق عبد السلام النفراوي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية فيلبس صبحي.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منشأة أبو عمر، بلاغا باتهام "محمد. ال. م. ع"، باستدراج "ص. م. إ. أ"، 7 أعوام، داخل مدرسة تحت الإنشاء والتعدي عليه جنسيًا.

وتبين من التحريات الأولية أن الخفير يعمل على حراسة مبنى مدرسة تحت الإنشاء وأن الطفل كان يلهو بالقرب من موقع الإنشاء فاستغل براءته وقام باستدراجه والتعدي عليه جنسيا وأخبر الطفل بما حدث بعد عودته إلى المنزل .

ألقت الشرطة القبض على المتهم وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.