وجهت الكاتبة ياسمين الخطيب، سؤالًا إلى الإعلامي تامر أمين، خلال استضافتها ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، حول مفهوم "السينما النظيفة"، ورد عليها قائلًا: "أنا مش من أنصار المصطلحات دي، مفيش سينما نظيفة وسينما قذرة، هيا سينما يجب أن تكون نظيفة".

وردت ياسمين: "يعني إزاي السينما تكون بدون قبلات، السينما بتنقل الواقع، لو مثلًا فيلم يتحدث عن التحرش إزاي ميعرضوش فيديو للتحرش، أو لو كان بيناقش الاغتصاب، وهكذا"، فيما أجاب بأن السينما لا يجب عليها نقل الواقع، ولو نقلت الواقع يصبح العمل فيلمًا وثائقيًا وليس سينمائيًا.

وأضاف أمين، أنه يجب الارتقاء عن الواقع لنسج خيالي مع المخرج كي يعطي رؤية للواقع من خيال المؤلف، مثل "يجيبوا صورة الاتنين معًا لو فيه مشهد قبلات والبراد بتاع الشاي يفور ده يعطي إنه فيه تطور للحدث وهناك اغتصاب أو قبلات".

وتابعت ياسمين ضاحكة: "أنا عاوزة اتفرج على فيلم مش فوازير وأقعد أخمن".