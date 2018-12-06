شارك الفنان عمر متولي، نجل الفنان مصطفى متولي، جمهوره بصورة له في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، بعد مرور 10 سنوات على عرضه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "متولي"، على الصورة: "أنا خريج إعلام وعمري ما مثلت في المدرسة ولا الجامعة، يعني أول مرة أجرب أمثل في حياتي، كان في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، ساعتها قولت أجرب لو عندي موهبة أصلح أخطائي وأكمل، لو معنديش أخدها من قصيرها واشتغل أي وظيفة".

وتابع: "بس الحمدلله عدت على خير واكتشفت إن الفيلم ده عدى عليه 10 سنين، ورغم كل الأحداث اللي عدت والتجارب اللي الواحد عدي بيها، بس الفيلم ده هيفضل ليه معزة خاصة وفاكره كأنه امبارح، كل عشر سنين وأنت طيب يا أستاذ رمضان".