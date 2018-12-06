قال أشرف محيي الدين مدير منطقة الهرم الأثرية، إنه سيقدم بلاغا للنيابة العامة لفتح تحقيق في واقعة الفيديو المتداول والذي نشره مصور دنماركي ادعى خلاله تسلق الهرم نهاية الشهر الماضي وتصوير لقطات إباحية، لمعرفة مدى صحة الواقعة من عدمه.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن المنطقة الأثرية تغلق أبوابها في تمام الخامسة وتسلم لشرطة السياحة والآثار والتي تتولى تأمين المنطقة بعد إخلائها من الزوار، وكما يبدو في المقطع المصور فإنه التقط مساءً وهو أمر شبه مستحيل.

وتابع محيي الدين: "تعكس بعض اللقطات في المقطع أن بعض بلوكات الهرم صغيرة جدًا ومن المحتمل أن يكون فوتوشوب وهو أمر ستحسمه التحقيقات سواء تلك الخاصة بالنيابة أو تحقيقات وزارة الآثار، مشيرًا إلى أن نتائج تحقيقات منطقة الهرم الأثرية سترفع لوزير الآثار فور الانتهاء منها.

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