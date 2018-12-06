اجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه بأعضاء اللجنة المشكلة من قبل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للوقوف على ما جرى اتخاذه من إجراءات بخصوص حادث الحريق الذي نشب بخزان مادة "النافتا" رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، وحادثة انهيار عقار بمحطة مصر بحي وسط والذي أسفرت عن وفاة عامل وتم انتشاله من أسفل العقار بواسطة قوات الحماية المدنية.

جاء ذلك، بحضور أعضاء اللجنة المهندس هشام أحمد سيد مدير موارد البيانات لإدارة المحافظات بمجلس الوزراء، والمهندس كرم خليفة مدير متابعة الوزارات والجهات الحكومية بمجلس الوزراء، والمهندس محمد حمدي مسئول قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع أوضح المحافظ أنه فيما يختص حادثة الحريق الذي نشب بخزان مادة النافتا رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، فإنه بمجرد ورود بيان بوقوع الحادث توجهت جميع القيادات على الفور إلى الموقع لتفقد الوضع على أرض الواقع، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وسيطرت سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وشركات البترول؛ على الحريق الذي نشب بالمستودع فجر اليوم، والذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد حول مكان الحريق وعزل المنطقة التي اندلع بها، وجرى ترحيل المنتج المتبقي من رصيد النافتا من الخزان رقم 205 التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى الخزان رقم 243 الخاص بشركة إنربك.

ورفعت شركة أنربك استعدادها لسحب الكميات من مستودعات المنطقة الجنوبية إلى مستودعات شركة أنربك في حالة عدم وجود فراغات لدى شركة الإسكندرية للبترول في المنطقة الشرقية، وأكد المحافظ أن الوضع في الوقت الحالي مستقر وتم السيطرة على الحريق مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الشركة، لتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية التي تسببت في اندلاع الحريق، وإعداد تقرير عاجل بذلك

أما فيما يتعلق بسقوط عقار بمحطة مصر مما أسفر عن مصرع عامل بعد انتشاله من أسفل العقار من قبل قوات الحماية المدنية، فقد أفاد المحافظ أنه بمجرد وورد بلاغ لحي وسط بسقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي من عقار مكون من أرضي وطابق علوي وحوائط دون أسقف بالثاني علوي بـ17 شارع الحسيني مع شارع ابن الخطاب بمحطة مصر في الساعة الأولى من صباح اليوم على الفور انتقلت رئيسة الحي وفريق إدارة الأزمات بالحي مع قوات الحماية المدنية إلى موقع العقار وقد تبين أن الحادث نتج عنه احتجاز شخص يدعى عماد صادق جاد، 41 عاما، عامل بمقلي أسفل العقار، ووفاته وإخراجه بواسطة قوات الحماية المدنية.

وأشار إلى أن العقار صادر له قرار هدم رقم4/131 لسنة 2012، وخالي من السكان ماعدا محلين أسفل العقار مقلى ومحل ملابس، وأن أجهزة الحي تقوم حاليا بإزالة العقار المتهدم بالكامل حتى سطح الأرض وتم عمل كردون بواسطة الحواجز الحديدية حول المكان لمنع تعرض المشاة لأي خطر ناتج عن إزالة الأجزاء المتهدمة، كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فورا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواساة أهالي المتوفي.