محافظ الإسكندرية يناقش إيجاد حلول للارتقاء بمنظومة الصحة في الإقليم

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا ضم قيادات المؤسسات الصحية بالمحافظة على رأسهم الدكتور محمود الزلباني، الأستاذ بكلية طب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور عناني إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء مجلس النواب، وذلك لمناقشة ما تحاول لجنة الصحة بمحافظة الإسكندرية التوصل إليه من حلول للارتقاء بالمنظومة، بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، الخميس، أن الاجتماع ناقش ملف الصحة بالمحافظة من خلال منظور شامل، وذلك لتحديد احتياجات المدينة وتوفير الاحتياجات اليومية التي تمس المواطن السكندري، ومن خلال وضع استراتيجية لها محاور أساسية، تشمل توفير الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تضم وحدات صحة الأسرة، وعددها 140 وحدة منتشرة بجميع أحياء المحافظة، والتي تمثل خط الدفاع الأول، وتحمل مشكلات المواطنين اليومية.

وأضاف البيان، أن اللجنة تولت حصر الوحدات بالإسكندرية، وتحديد النواقص بها من أجهزة ومعدات وحصر احتياجاتها من الموارد البشرية، وتحديد 24 وحدة ليشارك المجتمع المدني في إدارة هذه الوحدات بحيث يصبح المجتمع المدني ليس فقط متلقى للخدمة بل مشارك وممول لها أيضا، كما تم وضع إطار منهجي منضبط لمشاركة المجتمع المدني في إدارة الوحدات الصحية.

وأشار البيان، إلى أن المحور الآخر من محاور منظومة الصحة التي تمت مناقشتها شملت الطب الحرج، وطب الطوارئ، حيث تعد أكبر المشكلات التي تواجه هذا المحور هي عدم توافر التجهيزات الطبية الكافية، وعدم توافر العمالة البشرية المدربة سواء من أطباء أو ممرضين بالشكل الكافي، والمرحلة التي تتبع الطب الحرج والطوارئ هو إدارة المستشفيات الحكومية.

وأكد المحافظ، ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا الدراسة القانونية المنظومة الصحية المقترحة،.

وشدد المحافظ، على أن المحافظة تسعى إلى منظومة إدارية تتسم بالاستدامة، مطالبا جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بأن تتكامل وتتعاون لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن وليس السكندري فقط بل لأهالي المحافظات المجاورة أيضا.

جاء ذلك، بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة.