أشاد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد هريدي، بالقبض على أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، موضحًا أن سليمان كان ناطقًا بلسان الجماعة الإرهابية.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن القبض على أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في حكومة هشام قنديل، جاء بعد صبر طويل من الحكومة المصرية على نشره للأكاذيب، وترديد أكاذيب الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن سليمان كان يروج لحسابات الإخوان وقنواتهم، وكان ضيفا دائما على قنوات الإخوان، موضحًا أن إدارة "فيس بوك" اضطرت لحظر حسابه بسبب أكاذيبه الداعمة للإرهاب، فأسس حسابًا آخرً.