قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن دمار العالم سيقع إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين فقط.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الاستمرار في استخدام الطاقة غير النظيفة سيسبب كارثة، مشيرا إلى أن جميع الدول استشعرت الخطر من التغييرات المناخية.

وأكد عبدالعال أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم، تسببت في دخول فصل الشتاء مبكرا في مصر.

وأضاف أن الثورة الصناعية واستخدام البترول والفحم بكثرة تسبب في غطاء من الملوثات حول الكرة الأرضية، تسبب في رفع درجة حرارة الأرض.

وتابع: "التغيرات المناخية تضرب العالم كله"، مشيرا إلى أن الثلج وصل في أوروبا، العام الماضي، لارتفاع متر ونصف وهذا لم يحدث من قبل.